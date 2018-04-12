تأجيل أمسية «المسرح الغنائى» بسبب اعتذار المشاركين

قرر الموسيقار علي سعد، تأجيل أمسية «المسرح الغنائي والأغنية الدرامية»، التي كان محددًا لها في السابعة مساء السبت المقبل، في بيت السحيمى بشارع المعز، لظروف خاصة بعد اعتذار المطربين الذين اتفق معهم الموسيقار على المشاركة.



وأكد «سعد» استحالة إقامة الأمسية بموعدها المحدد سلفًا دون هؤلاء المطربين المواظبين على بروفاته طوال أسبوع كامل، مما يجعل عامل الوقت عائقًا أمام إعداد آخرين.



يذكر أنه كان من المقرر استعراض الموسيقار الكبير علي سعد خلال الأمسية- رحلته الفنية منذ بدايتها، وتقديم مجموعة من أروع ألحان مشواره الفنى وروائع المسرح الغنائي والأغنية الدرامية التي قدمها على مدار تاريخه الفني وهي: 77عملًا مسرحيًا منها: «العسل عسل والبصل بصل، رجل في القلعة، حمري جمري، البراشوت»، و62 مسلسلًا تليفزيونيًا منها: «أوراق مصرية، الحفار، أيام المنيرة، الوعد الحق»، و18 فيلمًا سينمائيًا منها: طالع النخل، السيد كاف، عنبر والألوان، ومقدمة فيلم «الشيطان يعظ».