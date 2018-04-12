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الخميس 12/أبريل/2018 - 12:02 م

تفاصيل جديدة بشأن قائد الطائرة الجزائرية المنكوبة

قائد الطائرة الجزائرية
قائد الطائرة الجزائرية
وكالات
dostor.org/2125900

كشفت حادثة الطائرة العسكرية الجزائرية التى تحطمت، أمس الأربعاء، بالقرب من مطار "بوفاريك" العسكري، عن مهارة ومهنية قائدها الذى منع وقوع كارثة ثانية محققة حسبما أفادت صحيفة "الشروق" الجزائرية.

وأضافت الصحيفة أن الكارثة ستكون أكبر فى حالة سقوط الطائرة على حى "كريتلى" المأهول بحوالى ألف شخص والواقع على بعد 200 متر فقط عن مكان الحادث، إلا أن مهنية الطيار وقراره بدفع الطائرة إلى منطقة خالية من السكان حالت دون وقوع كارثة ثانية محققة.

وأفاد "محمد" صاحب الحقل الذى وقعت به الطائرة، بأنه وصل إلى الحقل بعد لحظات قليلة من تحطم الطائرة، حيث جلب عمالاً كان مقررًا أن يبدأ وإياهم عملية قطف ثمار الليمون.

وقال إن القدر أسعفه هو وعماله لوصولهم إلى مكان الحادث بعد سقوط الطائرة بقليل، إلا أنه لم يسعف بستانه الذي احترق بمجمله، حيث جاءت ألسنة اللهب على أكثر من 200 شجرة ليمون مثمرة واقتلعت بعضها من الجذور.

وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت صباح أمس عن أن 257 شخصًا لقوا مصرعهم، إثر سقوط مفاجئ لطائرة عسكرية من طراز "أليوشين 76" مخصصة للنقل والإمداد، وذلك بعد لحظات من إقلاعها من القاعدة الجوية ببوفاريك شمالي البلاد.

تفاصيل جديدة بشأن قائد الطائرة الجزائرية المنكوبة
تفاصيل جديدة بشأن قائد الطائرة الجزائرية المنكوبة
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