القاهرة : الخميس 12 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:43 م

مطار القاهرة يستعد لاستقبال أولى الرحلات الروسية خلال دقائق
05:34 م

الجنايات تخلي سبيل متهمين في قضية «إرهاب»
01:24 ص

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف
11:16 م

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
عالم
الخميس 12/أبريل/2018 - 12:01 م

تفاصيل 3 خيارات عسكرية للضربة الأمريكية المحتملة على سوريا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هالة أمين
dostor.org/2125898

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن ثلاثة خيارات عسكرية تستعد لها الولايات المتحدة لضرب سوريا، وذلك بعد تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعطى فيها موعدا للضربات الجوية وهو الساعة الثانية بعد منتصف الليل بتوقيت أمريكا والساعة التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن أول سيناريو للضربة الوشيكة هو أن ترامب لا يغير نهج الضربات المحدودة والعقابية الذي اختارته إدارته العام الماضي للرد على هجوم الكيماوي في خان شيخون، والسيناريو الثاني أن تكون الضربة العسكرية ذات استجابة قوية وهو ما ينطوي على مخاطر كبيرة للتصعيد، وقد يؤدي التصعيد إلى خلق العديد من المشاكل الجديدة، بما في ذلك انهيار الحكومة السورية، التي يمكن أن تطيل الحرب وتزرع الفوضى لملايين السوريين، كما يمكن أن تؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا.

وقالت الصحيفة إن السيناريو الثالث، هو أن تكون الضربة المرتقبة صورية بالاتفاق مع القوات الروسية والسورية والإيرانية الموجود بسوريا، بعد الاتصالات المكثفة بين موسكو وواشنطن، لحفظ ماء الوجه للقوى الدولية التي صعدت من لهجتها الدولية للرد العسكري في سوريا بشأن هجوم كيماوي في مدينة دوما، ومنهم أمريكا وبريطانيا وفرنسا، حتى لا تفقد تلك القوى مصداقيتها أمام العالم وأمام شعوبهم.

وأضافت أن هناك معاناة كبيرة أمام الضربة التي توجهها واشنطن والغرب بسبب الأهداف المعقدة، وذلك مع وجود القوات الروسية والميليشيات الإيرانية، وقوات الأسد، والقوات البريطانية، بالإضافى إلى وجود قوات أمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى هبوط القوات الأمريكية في الحرب البرية في سوريا أواخر عام 2015 مع مجموعة صغيرة من قوات العمليات الخاصة، على أمل إقامة تحالف مع الميليشيات المحلية والجماعات المعارضة، التي يمكن أن تقاتل تنظيم داعش الإرهابي.

وفي الأشهر التالية، نما عدد القوات الأمريكية وانضموا إلى حلفائهم الأكراد، الذين عرفوا فيما بعد باسم "القوات الديمقراطية السورية"، وهناك حاليّا ما يقدر بنحو 2000 جندي أمريكي في سوريا، وفقا للبنتاجون، وأدى تدفق القوات الأمريكية إلى تحويل ما كان أن يشكل فرقة أولية من الكوماندوز في شاحنات صغيرة مدرعة إلى نسخة مصغرة من الوجود العسكري المترامي الأطراف في العراق المجاور، وهي تنتشر عبر مئات الأميال من الأراضي السورية استعدادا لهجوم تركي محتمل على المناطق الكردية في منبج، وإلى وادي نهر الفرات الأوسط، إذ لا تزال بقايا داعش تسيطر على شرق البلاد.

وكشف البنتاجون عن مناطق وجوده بالقرب من القوات السورية والقوات الإيرانية، ونتيجة لذلك أدى الجمع بين جهات أجنبية ومقاتلين وحلفاء محليين إلى إثارة غضب القادة الأمريكيين الذين يحاولون إبقاء قواتهم بعيدة عن الأذى دون وقوع مواجهة دولية.

وإلى جانب وحدة قوات العمليات الخاصة، فإن الوجود الأمريكي في سوريا يشمل القوات التقليدية المكلفة بضمان المواقع الريفية، والمهندسين لبناء القاعدة، والطيارين لعمليات الطيران والمدربين للقوات الديمقراطية السورية، وفقا لمسئولي الدفاع.

وعن التواجد البريطاني، أشارت "نيويورك تايمز" إلى أنه في أوائل عام 2016، تم تصوير قوات العمليات الخاصة البريطانية في قاعدة بالقرب من تقاطع الحدود بين سوريا والأردن والعراق إلى الجنوب، بينما تتواجد القوات التركية في عفرين والحسكة ومنبج وتتواجد القوات السورية في دير الزور وحمص وتدمر وبو كمال ودمشق والوجود الأبرز للقوات الروسية في اللاذقية في القاعدة في طرطوس.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا

منذ 4 أيام

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»

منذ 4 أيام

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات

منذ 4 أيام

بالصور.. ولى العهد السعودى يلتقى جورج بوش الأب والابن

منذ اسبوع

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط

منذ اسبوع

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين

الآن

بعد أيام من قرار السعودية.. قطر تبدأ بيع سنداتها الدولارية

بعد قليل.. التحقيق مع رئيس تحرير «المصري اليوم» السابق

«المالية» تُعلن الانتهاء من ميكنة الموازنة الجديدة

إقلاع أولى رحلات مصر للطيران إلى موسكو

الأكثر قراءة

بعد أيام من قرار السعودية.. قطر تبدأ بيع سنداتها الدولارية

إحالة هشام جنينة للمحاكمة العسكرية

أين تهرب لو اندلعت الحرب العالمية الثالثة؟

موسكو تعلن توقيت الضربة الأمريكية على سوريا

ألبومات الصور

رئيس مدينة أبورديس يتفقد المجزر الآلى (صور)

حملة مكبرة للنظافة بحى توشكى فى طور سيناء

« بيومي» و«أبوشقة» يبحثان تشكيل ائتلاف جديد (صور)

«لايف تيم» تُحيي حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

الأكثر قراءة

بعد أيام من قرار السعودية.. قطر تبدأ بيع سنداتها الدولارية

إحالة هشام جنينة للمحاكمة العسكرية

أين تهرب لو اندلعت الحرب العالمية الثالثة؟

موسكو تعلن توقيت الضربة الأمريكية على سوريا

كشكول

رئيس جامعة الأزهر يعلن انطلاق قافلة طبية لتشاد

"التعليم العالي" تخصص 25 مليون جنيه لدعم الخدمة الطبية بجامعة أسيوط

رئيس جامعة الأزهر يعلن انطلاق قافلة طبية لتشاد

رئيس جامعة بنها: ننبذ الحروب ونسعى للسلام والتسامح

شوقى يرد على تساؤلات البرلمان عن نظام التعليم الجديد..الاثنين

الأمصار

بشار الأسد: أي تحرك ضد سوريا يهدد السلم والأمن الدوليين

أبرز ما ناقشته الصحف المغربية 12-4-2018

الأمصار.. قراءة في الصحف المصرية

المرصد السوري يعلن مغادرة جيش الإسلام للغوطة الشرقية

مصرع 7 أشخاص وإصابة 13 في انفجار شاحنة بالصين

ads
منوعات

ولادة طفل بعد وفاة والديه بـ 4 سنوات

كيف تصف نفسك فى 3 عبارات خلال مقابلات العمل؟

خلال 5 سنوات.. نسخة مميزة من «فيسبوك» باشتراك مالى

ولاد الكار

حمدى الكنيسى: أُشفق على الإعلاميين من ضوابط القيد فى ‏النقابة (حوار)

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك