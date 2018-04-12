ضبط 7 متهمين بحيازة أسلحة فى حملة مكبرة فى الفيوم

شنت إدارة البحث الجنائي بالفيوم، برئاسة اللواء حسام فوزي، مدير المباحث، وتحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير الأمن، حملة أمنية مكبرة استهدفت تطهير كافة ربوع المحافظة من العناصر الإجرامية الخطرة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر وتجار المخدرات.



وأسفرت جهود الحملة التي اشترك فيها رؤساء وحدات المباحث بالأقسام والمراكز، عن ضبط 7 قضايا حيازة أسلحة نارية مختلفة وذخائر، وإلقاء القبض علي 3 تجار مخدرات بحوزتهم حشيش وترامادول وبانجو، وتنفيذ 878 حكمًا قضائيًا مختلفًا ما بين جنح ومستأنف.



تم التحفظ علي المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة ضد المتهمين، وإخطار النيابات المختصة التي تولت التحقيق.