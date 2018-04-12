القاهرة : الخميس 12 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:43 م

مطار القاهرة يستعد لاستقبال أولى الرحلات الروسية خلال دقائق
05:34 م

الجنايات تخلي سبيل متهمين في قضية «إرهاب»
01:24 ص

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف
11:16 م

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
حوادث
الخميس 12/أبريل/2018 - 11:57 ص

حبس «خط الشرقية»

رائد أبوشريعة
رائد أبوشريعة
dostor.org/2125896

أمرت نيابة أولاد صقر بالشرقية، اليوم الخميس، بحبس رائد أبوشريعة «خُط الشرقية»، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة حيازة سلاح نارى والبلطجة.

تمكنت مباحث الشرقية، منذ قليل، من القبض على «رائد أبوشريعة»، الملقب بـ«خُط الشرقية»، أخطر العناصر الإجرامية بشمال الشرقية في مركز أولاد صقر.

وكان قسم شرطة أولاد صقر، قد ألقى القبض على 3 من أفراد التشكيل العصابى الذى يتزعمه رائد أبوشريعة، ومن بينهم شقيقه وزوج أخته وذراعه اليمنى وبحوزتهم أسلحة نارية.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بأن النقيب مصطفى بليغ، رئيس مباحث مركز أولاد صقر، وبرفقته النقيب على عرفة، معاون المباحث، تمكنا من ضبط «حسن.ال.ح» وشهرته «حسن أبوشريعة» والمحكوم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر فى القضية رقم 6516 لسنة 2015 جنح أولاد صقر مستأنف رقم 9322 لسنة 2013، و«على.ر.م» والمحكوم عليه حضوريًا شهر وكفالة 100 جنيه فى القضية رقم 10832 لسنة 2015 جنح أولاد صقر و«عبدالرحمن.م.م» أثناء تواجدهم داخل مخزن أدوات معدات الإنارة والفراشة الخاصة برائد وشقيقه حسن وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.

وكان "رائد " قد تمكن من الهروب وتم القبض عليه اليوم، وضُبط مع المتهمين فرد خرطوش وطلقة لذات العيار و60 تذكرة من مسحوق الهيروين بقصد اﻻتجار، و57 تذكرة هيروين، وتم تحرير المحضر رقم 10144 لسنة 2014 جنح مركز أولاد صقر، وجار العرض على النيابة.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 19 ساعة

الجنايات تخلي سبيل متهمين في قضية «إرهاب»

منذ 4 أيام

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا

منذ 5 أيام

شاب يلقي نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة

منذ أقل من شهر

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»

منذ أقل من شهر

خطوات الحماية المدنية لتفادى وقوع الحرائق

منذ أقل من شهر

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر في مواجهات مع الشرطة بسوهاج

الآن

بعد أيام من قرار السعودية.. قطر تبدأ بيع سنداتها الدولارية

بعد قليل.. التحقيق مع رئيس تحرير «المصري اليوم» السابق

«المالية» تُعلن الانتهاء من ميكنة الموازنة الجديدة

إقلاع أولى رحلات مصر للطيران إلى موسكو

الأكثر قراءة

بعد أيام من قرار السعودية.. قطر تبدأ بيع سنداتها الدولارية

إحالة هشام جنينة للمحاكمة العسكرية

أين تهرب لو اندلعت الحرب العالمية الثالثة؟

موسكو تعلن توقيت الضربة الأمريكية على سوريا

ألبومات الصور

رئيس مدينة أبورديس يتفقد المجزر الآلى (صور)

حملة مكبرة للنظافة بحى توشكى فى طور سيناء

« بيومي» و«أبوشقة» يبحثان تشكيل ائتلاف جديد (صور)

«لايف تيم» تُحيي حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

الأكثر قراءة

بعد أيام من قرار السعودية.. قطر تبدأ بيع سنداتها الدولارية

إحالة هشام جنينة للمحاكمة العسكرية

أين تهرب لو اندلعت الحرب العالمية الثالثة؟

موسكو تعلن توقيت الضربة الأمريكية على سوريا

كشكول

رئيس جامعة الأزهر يعلن انطلاق قافلة طبية لتشاد

"التعليم العالي" تخصص 25 مليون جنيه لدعم الخدمة الطبية بجامعة أسيوط

رئيس جامعة الأزهر يعلن انطلاق قافلة طبية لتشاد

رئيس جامعة بنها: ننبذ الحروب ونسعى للسلام والتسامح

شوقى يرد على تساؤلات البرلمان عن نظام التعليم الجديد..الاثنين

الأمصار

بشار الأسد: أي تحرك ضد سوريا يهدد السلم والأمن الدوليين

أبرز ما ناقشته الصحف المغربية 12-4-2018

الأمصار.. قراءة في الصحف المصرية

المرصد السوري يعلن مغادرة جيش الإسلام للغوطة الشرقية

مصرع 7 أشخاص وإصابة 13 في انفجار شاحنة بالصين

ads
منوعات

ولادة طفل بعد وفاة والديه بـ 4 سنوات

كيف تصف نفسك فى 3 عبارات خلال مقابلات العمل؟

خلال 5 سنوات.. نسخة مميزة من «فيسبوك» باشتراك مالى

ads
ولاد الكار

حمدى الكنيسى: أُشفق على الإعلاميين من ضوابط القيد فى ‏النقابة (حوار)

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك