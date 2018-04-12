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الخميس 12/أبريل/2018 - 11:56 ص

بعد قصف «تيفور».. الحرس الثورى الإيرانى يتوعد إسرائيل برد حاسم

الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني
منار أحمد
dostor.org/2125895

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الحرس الثوري الإيراني توعد بالرد الحاسم على إسرائيل بعد هجومها الأخير على مطار تيفور العسكري في سوريا، والذي أسفر عن مقتل 7 من جنود الحرس الثوري، وفقًا لوكالة "مهر للأنباء" الإيرانية.

وقال العميد عابدين خرم، قائد فيلق "عاشوراء" التابع للحرس الثوري الإيراني: فليعلم العدو الصهيوني أنه سيتم الرد على جريمة إراقة الدماء بكل حزم ولكن في الوقت المناسب، خاصة بعد استشهاد "زوار جنتي".

وأضاف قائد فليق عاشوراء، وفقًا للوكالة الإيرانية، أن أحلام إسرائيل في مشروعها "من الفرات إلى النيل" أُحبطت وفشلت في ابتلاع العالم الإسلامي، لافتًا إلى أن القتلى الإيرانيين توجهوا للميدان في حينها بعدما انتشر الفكر التفكيري الداعشي، وشكلوا جبهة للمقاومة تفرض التراجع على الدواعش.

كان خبر مقتل 7 جنود إيرانيين بمطار تيفور العسكري في سوريا، قد أثار غضب السلطات الإيرانية والتي توعدت بالرد على هذا الهجوم، بعدما نشرت أمس الأول الثلاثاء الصور الأولى لمكان القصف، وتداولها العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهته، كشف فرزين نديمي، الخبير في الشئون الإيرانية، عن معلومات تفصيلية عن العسكريين الإيرانيين التابعين للحرس الثوري القتلى، مشيرا إلى أن العقيد مهدي دهقان يزدلي، هو أحد قادة قاعدة الشهيد عبدالكريمي للطائرات بدون طيار.

وأوضح "نديمي" أن هذه القاعدة غير مشهورة لكنها نشطة ومحمية بشكل جيد، وهي تابعة لوحدة الدفاع الجوي للحرس الثوري، وهي تتشارك مع مطار كاشان الواقع على مسافة 190 كيلومترًا جنوبي طهران، مدرجًا يبلغ طوله 3 آلاف متر.

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