القاهرة : الخميس 12 أبريل 2018
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07:10 م

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الخميس 12/أبريل/2018 - 11:54 ص

جزاء الصبر على الابتلاء

دار الإفتاء
دار الإفتاء
وليد عبدالعظيم
dostor.org/2125893

قالت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك»: جعل الله سبحانه وتعالى الجنة جزاءً لمن صبر وشكر الله على الابتلاء، والاكتفاء بالمولى ناصرًا ومعينًا، والرضا بما قسمه للعبد إن كان قليلًا أو كثيرًا.

وأضافت أن الله بشر بجزائهم في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ • جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾.

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