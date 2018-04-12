وزير التموين: «الميكنة» ليست بالمهمة السهلة أو البسيطة

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن ميكنة الموازنة العامة والحسابات الحكومية، ليست بالعملية البسيطة أو السهلة.



وأضاف «المصيلحي»، في تصريحات له، خلال فعاليات مؤتمر انطلاق الشبكة المالية الحكومية، أنه دون تلك المنظومة لن تكون هناك نتائج حقيقية للحكومة، مشيرًا إلى أنه من الضروري أن تكون هناك منظومة إلكترونية في الدعم و«تكافل وكرامة»، خاصة أن مصر تملك البنية التحتية والتكنولوجية.



وأوضح وزير التموين، أن تأهيل وزارة المالية للمواطنين للتعامل بالتكنولوجيا يعد أعظم إنجاز.

