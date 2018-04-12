أحمد سويلم: أمريكا بلطجية العالم وتبرر تصرفاتها بالعنف

قال الشاعر أحمد سويلم عن تهديد أمريكا لروسيا ردا على دعم الأخيرة لبشار الأسد: معروف أن أمريكا تمثل بلطجية العالم، وتبرر كل تصرفاتها بالقوة والعنف والغرور، حتى أنها اليوم تقف أمام القوى الكبرى المتمثلة في روسيا وتهددها بكل صفاقة، برغم أنه ليس لها الحق في العدوان على سوريا.



وأضاف سويلم، لـ«الدستور»: "تاريخ أمريكا يشهد بأنها دمرت العراق بحجة وجود أسلحة دمار شامل، وكانت كذبة كبيرة أقنعت بها حلفاءها بضرورة تدمير هذا الوطن الكبير، لكن توجد مسئولية كبيرة على جامعة الدول العربية، فعليها ألا تأخذ موقف المتفرج أو الصامت عن الحق، لأن سوريا جزء من الوطن العربي وعلينا ألا نمكن أمريكا أو غيرها من العدوان عليها بكل ما نملك من قوة دبلوماسية أو عسكرية، لنحافظ على هذا الكيان ونحبط خطة أمريكا في تقسيم الوطن العربي".