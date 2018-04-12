استقرار الدولار مع تنامي المخاوف الجيوسياسية

استقر أداء الدولار أمام العملات الرئيسية، خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تنامي المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وقبيل بيانات اقتصادية.



وتشهد منطقة الشرق الأوسط توترات راهنة؛ بسبب التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وروسيا حول سوريا، وإطلاق الحوثيين 3 صواريخ باليستية نحو السعودية.



وبحلول الساعة 8:45 صباحًا، بتوقيت جرينتش، استقر الدولار أمام اليورو عند 1.2365 دولار، فيما ارتفع أمام الين الياباني بنحو 0.09% إلى 106.89 ين.



واستقرت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني عند 1.4175 دولار، بينما ارتفعت أمام الفرنك السويسري مسجلة 0.9601 فرنك بنسبة ارتفاع 0.3%.



فيما استقر مؤشر الدولار الرئيسي، الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية، عند 89.587 دولار.



وكان محضر اجتماع الفيدرالي الأخير، في نهاية الشهر الماضي، قد كشف أمس عن وجود اتفاق بالإجماع على مزيد من عمليات رفع معدل الفائدة خلال الفترة المقبلة.