«لطيفة وكارول وشاهيناز وعمرو».. نجوم حفلات الليلة

تشهد الليلة مجموعة من الحفلات لكبار نجوم الطرب في مصر والوطن العربي، وعلى رأسهم حفل الهضبة بفندق الماسة لصالح صندوق «تحيا مصر»، وذلك بحضور المئات من الجمهور.



وتشارك الهضبة الفنانة التونسية لطيفة الحفل أيضًا، وليست هذه المرة هي الأولى التي يقدم فيها الثنائي حفلًا لصالح الصندوق، وتبرع الهضبة ولطيفة بأجرهما عن الحفل، لتذهب إيرادات الحفل بأكملها لصالح الصندوق الذي تستخدم أمواله في إقامة عدة مشاريع، وتراوحت التذاكر بين 200 و700 جنيه.



وتحيي النجمة اللبنانية كارول سماحة، حفلًا غنائيًا جديدًا بالقاهرة، في أحد الفنادي بالقاهرة، وتفاجأ الجمهور بالحفل ولم يتم عمل أي دعاية له على الإطلاق، حتى أن كارول لم تكتب على حساباتها الرسمية إلا صباح اليوم.



وتحيي المطربة الشابة شاهيناز، حفلًا جديدا، ضمن حفلاتها بموسم شم الربيع، وذلك بنادي جزيرة الورد في مدينة المنصورة بوسط الدلتا، وتقدم من خلال الحفل عددًا من الأغاني، ويتخلل الحفل عرضًا للأزياء والموضة، وحضر الحفل عدد كبير من جمهور محافظة الدقهلية.



وتقدم المطربة مي فاروق، حفلًا غنائيًا على المسرح الكبير في دار الأوبرا باسم كوكب الشرق أم كلثوم، تغني خلاله مجموعة من أروع أغاني الراحلة، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.



وتطلق ساقية الصاوي بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية مهرجان «حكاوي الجاز» بحفل تقدمه لأول حفل جماهيري غنائي، تقدمه مطربة الجاز الأمريكية هالي لورين مع الفرقة المصرية «وسط البلد»، في الثامنة مساء اليوم على مسرح النهر.



