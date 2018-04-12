ولادة طفل بعد وفاة والديه بـ 4 سنوات

ذكرت وسائل إعلام صينية ان ابن زوجين صينىين توفيا منذ أكثر من أربع سنوات وُلد لأم بديلة.



كان شين جي، وليو شي قد تزوجا لمدة عامين عندما قررا إجراء محاولة تخصيب في مختبر، ولكن قبل خمسة أيام من الموعد المقرر لزرع أحد الأجنة المخصبة توفي الزوجان في حادث سيارة في مارس 2013 في مقاطعة جيانغسو الساحلية الصينية.



على مدى السنوات الثلاث التي تلت هذا حارب والدا شين وليو من أجل حقوق أربعة أجنة مجمدة خلفها أطفالهم الراحلين في قضية قانونية معقدة وغير مسبوقة في الصين، وفقا لصحيفة بكين نيوز.



وبعد عدة معارك قضائية، فاز الوالدين في نهاية المطاف بالحضانة على الأجنة، وفي يناير عام 2017، بمساعدة وكالة تأجير أقبية تحت الأرض، قادا السيارة إلى لاوس للعثور على أم، لأن تأجير الأرحام غير قانوني في الصين.



وفي ديسمبر من العام الماضي، ولد الطفل وهو صبي ومنحوه اسم تيان تيان، في مستشفى في قوانغتشو، وقالت والدة ليو لصحيفة بكين نيوز: "تبدو عيون تيان تيان مثل ابنتي ولكن بشكل عام، يبدو أشبه بوالده".



بعد الولادة لا تزال هناك بعض المضاعفات القانونية، حيث كان على الأجداد الجدد إجراء اختبارات الحمض النووي لإثبات علاقتهم بالطفل والحفاظ على حضانتهم.



ولم يحدد الأجداد كيف يخبرون تيان تيان عن خلفيته، وقال شين شينان، جد تيان تيان، لبكين نيوز إنه أتفق مع الجميع على إخبار الطفل حتى كبار السن بأن والديه في الخارج قائلين "من المؤكد أن هذا الصبي سيكون حزينًا عند وصوله إلى العالم، الأطفال الآخرون لديهم آباء وأمهات، لكنه لا يملك، وسوف نخبره بالتأكيد في المستقبل، كيف يمكننا ألا نفعل ذلك؟"