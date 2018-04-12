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الخميس 12/أبريل/2018 - 11:53 ص

بدء جلسة محاكمة المتهمين بقتل «عفروتو»

عفروتو
عفروتو
نجلاء رفاعي
dostor.org/2125886

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى عابدين، برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، جلسة محاكمة معاون مباحث المقطم، وأمين شرطة بالقسم، فى اتهامهما بقتل «محمد عبدالحكيم»، الشهير بـ«عفروتو»، عن طريق ضربهما له عمدًا.

تضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكمة أن النقيب «محمد. س»- معاون مباحث المقطم، و«محمد. أ»- أمين شرطة بقسم المقطم، ضربا، فى 5 يناير الماضى، «محمد عبدالحكيم»، الشهير بـ«عفروتو»، عمدًا، حيث أسقطه المتهم الثانى (أمين الشرطة) أرضًا وسدد له المتهم الأول (ضابط الشرطة) ركلات استقرت فى الصدر، فأحدثا الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصدا قتله لكن الضرب أفضى إلى موته.

وأحالت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية جنوب القاهرة، معاون مباحث قسم المقطم وأمين شرطة، محبوسين، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ووجهت لهما تهمة ضرب أفضى إلى موت واحتجاز شخص دون وجه حق.

وكشف تقرير الطب الشرعى عن إصابة القتيل بكسر فى الضلع الأيسر، ما نتج عنه تهتك بالطحال ونزيف دموى شديد فى البطن.

وأكدت تحريات المباحث الجنائية، والأمن العام، تورط المتهمين، فيما أكد شاهدان من أصدقاء عفروتو، وشهود كانوا متواجدين فى قسم الشرطة، ورئيس مباحث المقطم، وعدد من أفراد الأمن وقوة الضبط، تورط المتهمين فى مقتل «عفروتو».

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