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الخميس 12/أبريل/2018 - 11:49 ص

الفيوم تحصد 196 ألف فدان قمح

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
الفيوم - هيام عزام :
dostor.org/2125884

تستعد محافظة الفيوم، لاستقبال موسم حصاد القمح، خلال الأيام الحالية، بإجمالي مساحة مزروعة 196 ألف فدان على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وتشهد معظم القري استعدادًا تامًا بتوفير العمالة من أهالي النجوع، لتنفيذ عملية الحصاد اليدوي، فيما يلجأ بعض الفلاحين لاستخدام الماكينة الحديثة.

من جانبه قال المهندس حسن جودة، وكيل مديرية الزراعة بالفيوم، في تصريحات خاصه لـ«الدستور»، إن محصول القمح يشهد طفرة جديدة بالمحافظة؛ بعد زراعة 196 ألف فدان بزيادة 13 ألف فدان عن العام الماضي، فضلًا عن أن ذلك
يؤدي إلى زيادة كبيرة في الإنتاج.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه تم البدء والاستعداد لتسويق محصول القمح هذا العام بالتنسيق مع المحافظة ومديرية التموين، موكد أن القائمين على عمليه التسويق هم التسويق البنك الزراعي المصري، ومصلحه الدمغه والمطاحن بالتعاون مع التموين والزراعه، نافيًا وجود اي نوع من انواع الشون الترابيه هذا العام لمنع التلاعب في كميات القمح التى سيتم توريدها من المزراعين.

وتابع أن الزراعة وفرت ندوات تثقيفية للمزارعين للمساعدة على القيام بعملية الحصاد بشكل أفضل عن الأعوام الماضية، مؤكدًا أن عملية الحصاد وتوريد القمح هذا العام تشهد تسهيلات، مشيرًا إلى أن المحافظة استعدت أيضًا لاستقبال القمح بتجهيز 18 صومعة و65 شونة لتخزين القمح الناتج عن زراعة 196 ألف فدان.

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