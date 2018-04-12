التحقيق مع ربة منزل وزوجها بعد اتهامهما بالنصب فى الهرم

بدأت نيابة الهرم التحقيق مع ربة منزل وزوجها، متهمين بالنصب على عدد من المواطنين عبر شبكة الإنترنت، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، كما طالبت سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاطهما.



وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة، عن تحرير عدة محاضر من أشخاص مختلفين تفيد بتورط ربة منزل وزوجها فى النصب عليهم عن طريق عرض منتجات وهمية عبر شبكة الإنترنت، والاستيلاء من الضحايا على مبالغ مالية، بعد النصب عليهم.



وعلى الفور، تم عمل التحريات اللازمة التي أثبتت استخدام المتهمة وزوجها بطاقات إثبات شخصية مزيفة للنصب علي المواطنين وتحرير أوراق توكيلات مزيفة، وبإعداد كمين لهما تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الهرم، وتولت النيابة التحقيق.