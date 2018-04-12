القاهرة : الخميس 12 أبريل 2018
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الخميس 12/أبريل/2018 - 11:47 ص

السجن 5 سنوات لـ18 متهمًا بالبلطجة في الساحل

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
نجلاء رفاعي
dostor.org/2125882

قضت الدائرة 24 جنايات القاهرة، برئاسة المستشار ثروت حماد، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، بالسجن 5 سنوات والمراقبة مدة مماثلة، لـ18 شخصا بتهمة البلطجة واستعراض القوة، خلال مشاجرة بمنطقة الساحل فى القضية رقم «84» لسنة 2017 شبرا، وصدر الحكم بعضوية المستشارين عادل بديع، وإيهاب الجنزورى، وباهر بهاء الدين.

والمتهمون هم: عبده إبراهيم، وسيد على، وعلى سيد، ومحمد صلاح، وإبراهيم صبحى، وصبحى بدر، ورضوان إبراهيم، وسعيد سيد، ومحمد صبحى، وسالم محمد، وأحمد زايد، وإمام سيد، وكريم قناوى، ومحمد قناوى، ووليد أشرف، ومحمد سيد، وشعبان محمد، ووائل قناوى.

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