غدًا.. مرسى علم تستضيف المسابقة الدولية لملكات جمال العالم

تستضيف مدينة مرسى علم، جنوب محافظة البحر الأحمر، غدًا الجمعة، المسابقة الدولية لملكات جمال العالم للسياحة والبيئة لعام 2018، بمشاركة جميلات 83 دولة من مختلف أنحاء العالم.



تشرف على تنظيم المسابقة- التى تقام تحت رعاية وزارتى السياحة والثقافة- هيئة الأمم المتحدة، حيث يمثل هذا الحدث ترويجًا ضخمًا للمقصد السياحى المصرى، من خلال تغطية إعلامية واسعة من ممثلى الفضائيات وأجهزة الاعلام المختلفة بالدول المشاركة.



من جانبه، أكد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، أن تنظيم مثل تلك الفعاليات يمثل رسالة طمأنة كبرى للعالم ولكافة الأسواق السياحية حول أهمية المقصد السياحى المصرى بصفة عامة ومرسى علم بصفة خاصة.



وأوضح أن استخدام المشاهير فى الترويج السياحى لمصر من الآليات الفعالة، والتى لها صدى كبير على المستوى الجماهيرى دوليًا ومحليًا.



وفى سياق متصل، قالت الدكتورة آمال رزق، المسئولة عن مسابقة ملكات الجمال، إن الزيارة للملكات تستمر من 13 أبريل إلى السبت الموافق 21 من الشهر ذاته، على أن يعقبة سفر الملكات للعين السخنة، استعدادًا ليوم 27 أبريل، حيث الحفل الختامي واختيار الملكة.