القاهرة : الخميس 12 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:43 م

مطار القاهرة يستعد لاستقبال أولى الرحلات الروسية خلال دقائق
05:34 م

الجنايات تخلي سبيل متهمين في قضية «إرهاب»
01:24 ص

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف
11:16 م

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
لايف ستايل
الخميس 12/أبريل/2018 - 11:45 ص

غدًا.. مرسى علم تستضيف المسابقة الدولية لملكات جمال العالم

المسابقة الدولية
المسابقة الدولية
البحرالاحمر علي عواد _ شيماء دهب
dostor.org/2125880

تستضيف مدينة مرسى علم، جنوب محافظة البحر الأحمر، غدًا الجمعة، المسابقة الدولية لملكات جمال العالم للسياحة والبيئة لعام 2018، بمشاركة جميلات 83 دولة من مختلف أنحاء العالم.

تشرف على تنظيم المسابقة- التى تقام تحت رعاية وزارتى السياحة والثقافة- هيئة الأمم المتحدة، حيث يمثل هذا الحدث ترويجًا ضخمًا للمقصد السياحى المصرى، من خلال تغطية إعلامية واسعة من ممثلى الفضائيات وأجهزة الاعلام المختلفة بالدول المشاركة.

من جانبه، أكد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، أن تنظيم مثل تلك الفعاليات يمثل رسالة طمأنة كبرى للعالم ولكافة الأسواق السياحية حول أهمية المقصد السياحى المصرى بصفة عامة ومرسى علم بصفة خاصة.

وأوضح أن استخدام المشاهير فى الترويج السياحى لمصر من الآليات الفعالة، والتى لها صدى كبير على المستوى الجماهيرى دوليًا ومحليًا.

وفى سياق متصل، قالت الدكتورة آمال رزق، المسئولة عن مسابقة ملكات الجمال، إن الزيارة للملكات تستمر من 13 أبريل إلى السبت الموافق 21 من الشهر ذاته، على أن يعقبة سفر الملكات للعين السخنة، استعدادًا ليوم 27 أبريل، حيث الحفل الختامي واختيار الملكة.

الآن

بعد أيام من قرار السعودية.. قطر تبدأ بيع سنداتها الدولارية

بعد قليل.. التحقيق مع رئيس تحرير «المصري اليوم» السابق

«المالية» تُعلن الانتهاء من ميكنة الموازنة الجديدة

إقلاع أولى رحلات مصر للطيران إلى موسكو

الأكثر قراءة

بعد أيام من قرار السعودية.. قطر تبدأ بيع سنداتها الدولارية

إحالة هشام جنينة للمحاكمة العسكرية

أين تهرب لو اندلعت الحرب العالمية الثالثة؟

موسكو تعلن توقيت الضربة الأمريكية على سوريا

ألبومات الصور

رئيس مدينة أبورديس يتفقد المجزر الآلى (صور)

حملة مكبرة للنظافة بحى توشكى فى طور سيناء

« بيومي» و«أبوشقة» يبحثان تشكيل ائتلاف جديد (صور)

«لايف تيم» تُحيي حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

الأكثر قراءة

بعد أيام من قرار السعودية.. قطر تبدأ بيع سنداتها الدولارية

إحالة هشام جنينة للمحاكمة العسكرية

أين تهرب لو اندلعت الحرب العالمية الثالثة؟

موسكو تعلن توقيت الضربة الأمريكية على سوريا

كشكول

رئيس جامعة الأزهر يعلن انطلاق قافلة طبية لتشاد

"التعليم العالي" تخصص 25 مليون جنيه لدعم الخدمة الطبية بجامعة أسيوط

رئيس جامعة الأزهر يعلن انطلاق قافلة طبية لتشاد

رئيس جامعة بنها: ننبذ الحروب ونسعى للسلام والتسامح

شوقى يرد على تساؤلات البرلمان عن نظام التعليم الجديد..الاثنين

الأمصار

بشار الأسد: أي تحرك ضد سوريا يهدد السلم والأمن الدوليين

أبرز ما ناقشته الصحف المغربية 12-4-2018

الأمصار.. قراءة في الصحف المصرية

المرصد السوري يعلن مغادرة جيش الإسلام للغوطة الشرقية

مصرع 7 أشخاص وإصابة 13 في انفجار شاحنة بالصين

ads
منوعات

ولادة طفل بعد وفاة والديه بـ 4 سنوات

كيف تصف نفسك فى 3 عبارات خلال مقابلات العمل؟

خلال 5 سنوات.. نسخة مميزة من «فيسبوك» باشتراك مالى

ads
ولاد الكار

حمدى الكنيسى: أُشفق على الإعلاميين من ضوابط القيد فى ‏النقابة (حوار)

مقالات الرأي
دكتورابراهيم مجدي حسين

​ محمد بن سلمان.. منفتح ويحب التعلم

دكتورابراهيم مجدي حسين

​ التحليل النفسى لـ«نتنياهو»

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك