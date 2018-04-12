برلمانى: الحكومة تستهدف تخفيض معدل البطالة

قال مصطفى الكمارعضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، إن مشروع الموازنة للعام المالى 2018 – 2019، يحتوى على مجموعة من الأرقام المهمة التى إذا نجحت الحكومة فى تحقيقها فعليا ستنعكس بشكل كبير على الاقتصاد المصرى.



وأضاف فى بيان، اليوم الخميس، أن أهم ما تستهدفه الحكومة فى الموازنة والذى يجب تحقيقه هو تخفيض معدل البطالة وخفض التضخم لنسبة 13%.



وأشار «الكمار» إلى الدعم المقدم للصادرات والذى تمت مضاعفته ليصل إلى 4 مليارات جنيه مقابل 2.6 مليار العام الماضى وسينعكس ذلك على حركة السوق خاصة أنه يتيح الفرصة للمصانع المنتجة على المنافسه خارجيا، وهو ما سينعكس بدوره على سعر الدولار وحجم الاستثمارات العامة للدولة.



