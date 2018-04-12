ضبط 8215 مخالفة مرورية متنوعة في الجيزة

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عدة حملات بمحاور وميادين المحافظة، لرصد المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث.



أسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية، عن رصد 8215 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 105 مخالفة تجاوز سرعات، و2430 مخالفة نموذج 125.



كما تم رصد 95 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وحجز 39 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و25 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، و86 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وجز 47 دراجة بخارية وسيارة.