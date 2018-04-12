محافظ الفيوم يشهد فعاليات الحفل الختامي لمحكى الشباب

شهد الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، مساء أمس الأربعاء، فعاليات الحفل الختامي لمحكى الشباب، الذي نظمته إدارة البرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، وأقيم بالفيوم على مدى ثلاثة أيام، على هامش استمرار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.



وشمل المحكي ورش عمل في مجالات الفنون التشكيلية والشعر والغناء والموسيقى والفنون الشعبية، بمشاركة مراكز المحافظة المختلفة.



وحضر فعاليات الحفل الختامي الذي أقيم على مسرح جمعية الشبان المسلمين كل من أحمد فتحي، مدير عام محكى الشباب بوزارة الشباب والرياضة، عاطف عبد الهادي، مدير عام الشباب والرياضة بالفيوم، إسماعيل محمد، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالفيوم، والمستشار محمود الهواري، رئيس مجلس إدارة جمعية الشبان المسلمين.



وخلال كلمته، أشار محافظ الفيوم إلى أن مرحلة الشباب تمثل ذروة القوة والحيوية والنشاط في جميع مراحل العمر، مشددًا على ضرورة إتاحة الفرصة للحوار الجاد والمثمر مع الشباب للاستفادة من أفكارهم البناءة في النهوض بالمجتمع ومختلف القطاعات.



وفي ختام الحفل، تفقد المحافظ معرض إبداعات الشباب من اللوحات الفنية، الذي أقيم على هامش الحفل الختامي.