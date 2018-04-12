إصابة 4 رجال شرطة في انقلاب سيارة بأبو زنيمة

أصيب 4 أشخاص من رجال الشرطة نتيجة إنقلاب إحدى سيارات الشرطة بلمفات مدينة أبو زنيمة، نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد السائق، وتم نقلهم إلى مستشفى أبو رديس للعلاج.



تلقى اللواء طارق مجاهد، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من مرفق الإسعاف بانقلاب سيارة شرطة بملفات أبوزنيمة، ونتج عن الانقلاب إصابة أمين شرطة، و3 مجندين، وتم نقلهم الى مسستفى أبورديس العام لإسعافهم.



من جانبه، قال الدكتور كريم سلام، مدير المستشفى أن المصابين فى الحادث هما "خليفة ال"،41 سنه، رقيب شرطة، مصاب بكدمات بالصدر والرقبة والجانب الأيسر وعياد "عبدة.غ"، 22سنه، ومصاب بكدمة بالكتف الأيمن والقدم اليسرى والفقرات، و"عماد. ع"، 20 سنه، مصاب بكسر فى الفخد الأيسر، و"مصطفى.ح"، 20 سنه، اشتباه فى كسر بالركبتين.



وأوضح، أنه يتم الآن عمل اللازم لهم، وعلاجهم بمستشفى أبو رديس العام، وسيظلون تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية.

