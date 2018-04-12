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الخميس 12/أبريل/2018 - 10:15 ص

بالصور.. موسى يلتقى الرئيس التونسى ضمن مبادرة «الحزام والطريق»

عمرو موسى، الأمين
عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق
سعيدة عامر
dostor.org/2125743

عاد إلى القاهرة، مساء أمس الأربعاء، عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، قادمًا من العاصمة التونسية تونس، بعد زيارة استمرت يومين شارك فيها في مؤتمر "مبادرة الحزام والطريق: طريق الحرير- الصين والبحر الأبيض المتوسط"، الذي نظمته مؤسسة كونراد إديناور بتونس، بالاشتراك مع عدد من السياسيين والشخصيات الدولية البارزة.

ألقى موسى كلمة رئيسية بعنوان «مبادرة الحزام والطريق في المتوسط بعيون مصرية»، تحدث فيها عن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى البعد التاريخي والنظرة المستقبلية لمبادرة الحزام والطريق وعودة طريق الحرير بين المتوسط والصين.

والتقى موسى، خلال زيارته بوزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، اليوم الثلاثاء، حيث استقبله الوزير بمقر وزارة الخارجية التونسية؛ وتطرق اللقاء إلى التحديات المطروحة على الساحة العربية ومدى قدرة جامعة الدول العربية على التعامل مع التغيرات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي، وعلى إدارة الأزمات التي تعرفها المنطقة.

وحسبما أذاعت الخارجية التونسية شدد الطرفان على أهمية إشراك النخب ومراكز البحوث والدراسات لوضع الاستراتيجيات المناسبة للتعامل مع مختلف المستجدات والتطورات ووضع الآليات الكفيلة لفض النزاعات والتعاطي مع الأزمات الراهنة.

ونبه الطرفان إلى المخاطر التي تهدد أمن المنطقة وضرورة تعزيز التعاون بين الدول العربية وخاصة لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف الديني والفكري والجريمة المنظمة مؤكدين على ضرورة العمل على محاصرة هذه الظاهرة وتجفيف منابعها بالإضافة إلى دعم قيم التسامح والاعتدال التي تميز الدين الإسلامي والتوقي من تأثير التيارات الهدامة على الشباب العربي.

كما استقبل رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي، عمرو موسى أمس الأربعاء، وذلك بقصر قرطاج بالعاصمة التونسية.

وطبقًا لبيان رئاسة الجمهورية التونسية قدّم عمرو موسى للرئيس السبسي معطيات عن مؤتمر الحزام والطريق، وأكّد على أهميته في تدعيم أفق التعاون بين الصين ومنطقة المتوسط وشمال إفريقيا.

من جهته، أشاد الرئيس التونسي بالتجربة المتميزة عمرو موسى في الحقلين الدبلوماسي والسياسي وبإسهاماته في دفع العمل العربي المشترك خلال توليه منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، مؤكدا على أهمية الاستفادة من الخبرات والكفاءات العربية السامية والاستعانة بأفكارها وتصوراتها في معالجة القضايا التي تهمّ المنطقة.

كما تطرّق اللقاء إلى الأوضاع العربية الراهنة والسبل الكفيلة بمعالجة مختلف القضايا والتحديات المطروحة بما يخدم مصالح الشعوب العربية ويعزّز مناخ الاستقرار والتنمية لكافة دول المنطقة.

بالصور.. موسى يلتقى الرئيس التونسى ضمن مبادرة «الحزام والطريق»
بالصور.. موسى يلتقى الرئيس التونسى ضمن مبادرة «الحزام والطريق»
بالصور.. موسى يلتقى الرئيس التونسى ضمن مبادرة «الحزام والطريق»
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