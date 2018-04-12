القاهرة : الخميس 12 أبريل 2018
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الخميس 12/أبريل/2018 - 10:15 ص

إيبارشية حلوان تُطلق لقاء للشباب تحت عنوان «يارب زد إيماننا»

إيبارشية حلوان تُطلق
ماريان رسمي
dostor.org/2125742

تطلق إيبارشية حلوان والمعصرة، لقاء روحي للشباب والفتيات تحت عنوان «يارب زد إيماننا»، يوم السبت 14 أبريل الجارى، بكنيسة القديسين مارمرقس، والأنبا شنودة، رئيس المتوحدين، بمدينة 15 ماي بحلوان.

ويحاضر باللقاء، القمص إبرام ميخائيل، وكيل مطرانية حلوان والمعصرة، وراعى كنيسة العذراء مريم، بمنطقة وادى حوف، والدكتور مجدى أنور، استشارى تعديل سلوك وتنمية مهارات واستشارات نفسية وأسرية.

ويتضمن اللقاء صلاة القداس، وورش عمل للشباب والفتيات، والعاب ترفيهية، بالإضافة إلى المحاضرات التى تدور حول خصائص الطفولة فى الخدمة، والإيمان.

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