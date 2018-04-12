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الخميس 12/أبريل/2018 - 10:14 ص

أول اجتماع مشترك بين اتحاد الإعلاميين والمبدعين العرب بالكويت

الإذاعى أحمد نور،
الإذاعى أحمد نور،
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2125740

عقد وفد اتحاد الإعلاميين العرب والمبدعين العرب ومجلس الإعلاميين الدوليين، أمس الأول، اجتماع مشترك بين كلٍ من الإعلاميين المصريين والكويتيين بهدف دعم الروابط الإعلامية بين البلدين.

وبدأ الاجتماع بالتعارف على وجهات نظر الطرفين حول كيفية تحقيق التضافر وتبادل الخبرات العربية وخصوصًا المصرية الكويتية، ووضع النقاط الرئيسية فى إطار التعاون بين الإعلاميين.

وعلى هامش الاجتماع قال الإذاعى أحمد نور، رئيس اتحادي الإعلاميين العرب والمبدعين العرب، وعضو بالأمم المتحدة، إن هذا الاجتماع جاء بثمرة فعلية لتبادل الخبرات العربية فى المجال الإعلامي بين أبناء الدولتين، مضيفًا أن الجهد الذي ينهجه الاتحاد جاء تحقيقًا لتوصيات الاجتماع الذي دعا إليه السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك لتفعيل دور الاتحادات العربية فى مجال العمل العربي المشترك.

وأكد نور على أن الاجتماعات مستمرة، يوميًا، لوضع استراتيجيات عريضة من شأنها تحقيق أعلى نسبة تبادل الخبرات وتطوير للإعلام العربي.

أول اجتماع مشترك بين اتحاد الإعلاميين والمبدعين العرب بالكويت
أول اجتماع مشترك بين اتحاد الإعلاميين والمبدعين العرب بالكويت
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