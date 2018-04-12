«مدبولي»: جار الانتهاء من تطوير منطقة الكاكولا بالإسماعيلية

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار حاليا الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير منطقة الكاكولا، بمحافظة الإسماعيلية، وسيتم تسكين المستفيدين قريبًا، موضحًا أن المشروع يتضمن إنشاء عمارة سكنية بها 22 وحدة سكنية، بنفس الموقع للشاغلين لارتباطهم اجتماعيًا واقتصاديًا بالمنطقة.



وأوضح المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أنه تم توفير إيجارات مؤقتة لشاغلي الوحدات لحين الانتهاء من التطوير، بجانب إنشاء منطقة خدمية وترفيهية لخدمة سكان المنطقة والمناطق المجاورة، وتقسيم 11 قطعة أرض لواضعي اليد، بتكلفة 6.7 مليون جنيه.



وأكد أنه يتم التعاون بين صندوق تطوير المناطق العشوائية، ومحافظة الإسماعيلية، في تطوير عدد من المناطق غير الآمنة والأسواق العشوائية، وذلك في إطار خطة الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة.