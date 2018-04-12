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الخميس 12/أبريل/2018 - 10:13 ص

«مدبولي»: جار الانتهاء من تطوير منطقة الكاكولا بالإسماعيلية

الدكتور مصطفى مدبولى،
الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان
محمد إبراهيم
dostor.org/2125738

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار حاليا الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير منطقة الكاكولا، بمحافظة الإسماعيلية، وسيتم تسكين المستفيدين قريبًا، موضحًا أن المشروع يتضمن إنشاء عمارة سكنية بها 22 وحدة سكنية، بنفس الموقع للشاغلين لارتباطهم اجتماعيًا واقتصاديًا بالمنطقة.

وأوضح المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أنه تم توفير إيجارات مؤقتة لشاغلي الوحدات لحين الانتهاء من التطوير، بجانب إنشاء منطقة خدمية وترفيهية لخدمة سكان المنطقة والمناطق المجاورة، وتقسيم 11 قطعة أرض لواضعي اليد، بتكلفة 6.7 مليون جنيه.

وأكد أنه يتم التعاون بين صندوق تطوير المناطق العشوائية، ومحافظة الإسماعيلية، في تطوير عدد من المناطق غير الآمنة والأسواق العشوائية، وذلك في إطار خطة الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة.

«مدبولي»: جار الانتهاء من تطوير منطقة الكاكولا بالإسماعيلية
«مدبولي»: جار الانتهاء من تطوير منطقة الكاكولا بالإسماعيلية
«مدبولي»: جار الانتهاء من تطوير منطقة الكاكولا بالإسماعيلية
«مدبولي»: جار الانتهاء من تطوير منطقة الكاكولا بالإسماعيلية
«مدبولي»: جار الانتهاء من تطوير منطقة الكاكولا بالإسماعيلية
«مدبولي»: جار الانتهاء من تطوير منطقة الكاكولا بالإسماعيلية
«مدبولي»: جار الانتهاء من تطوير منطقة الكاكولا بالإسماعيلية
«مدبولي»: جار الانتهاء من تطوير منطقة الكاكولا بالإسماعيلية
«مدبولي»: جار الانتهاء من تطوير منطقة الكاكولا بالإسماعيلية
«مدبولي»: جار الانتهاء من تطوير منطقة الكاكولا بالإسماعيلية
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