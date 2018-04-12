هبوط جماعى لمؤشرات البورصة بالمستهل

هبطت أسهم ومؤشرات البورصة بنحو واضح لدى مستهل تعاملات، اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بدعم من عمليات بيع واضحة من قبل شريحة عريضة من المتعاملين على خلفية الهبوط الذى أصاب أسواق المال الأمريكية والعالمية عشية أمس فى ظل احتدام الأزمة الأمريكية الروسية حول سوريا.



وخسر المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس30" نحو 147 نقطة من قيمته بنسبة هبوط بلغت 82. 50 ليسجل مستوى 17798 نقطة، كما تراجع المؤشر الثانوى "إى جى إكس70" بنسبة 14. 0 % تعادل 1.17 نقطة خسارة ليصل إلى مستوى 863.5 نقطة فى الوقت الذى تراجع فيه المؤشر الأوسع نطاقا "إى جى إكس 100" بنسبة 38. % تعادل 8.51 نقطة خسارة ليسجل مستوى 2265 نقطة.