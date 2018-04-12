القاهرة : الخميس 12 أبريل 2018
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الخميس 12/أبريل/2018 - 10:12 ص

هبوط جماعى لمؤشرات البورصة بالمستهل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
اكرم عمران
dostor.org/2125737

هبطت أسهم ومؤشرات البورصة بنحو واضح لدى مستهل تعاملات، اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بدعم من عمليات بيع واضحة من قبل شريحة عريضة من المتعاملين على خلفية الهبوط الذى أصاب أسواق المال الأمريكية والعالمية عشية أمس فى ظل احتدام الأزمة الأمريكية الروسية حول سوريا.

وخسر المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس30" نحو 147 نقطة من قيمته بنسبة هبوط بلغت 82. 50 ليسجل مستوى 17798 نقطة، كما تراجع المؤشر الثانوى "إى جى إكس70" بنسبة 14. 0 % تعادل 1.17 نقطة خسارة ليصل إلى مستوى 863.5 نقطة فى الوقت الذى تراجع فيه المؤشر الأوسع نطاقا "إى جى إكس 100" بنسبة 38. % تعادل 8.51 نقطة خسارة ليسجل مستوى 2265 نقطة.

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