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الثقافة
الخميس 12/أبريل/2018 - 10:11 ص

لماذا أنذر «السادات» مصطفى أمين 30 مرة؟

الصحفي الكبير مصطفى
الصحفي الكبير مصطفى أمين،
زينب إبراهيم
dostor.org/2125735

حكى الصحفي الكبير مصطفى أمين، أن الرئيس السادات غضب لأن «مصطفى» طلب من نواب مجلس الشعب ألا يهرولوا وينضموا إلى الحزب الجديد قبل أن يتكون الحزب، وقبل أن يدرسوا مبادئه، وقبل أن يذهبوا إلى دوائرهم الانتخابية لاستشارة ناخبيهم، لأنه يفضل إلى الحزب الجديد نواب سائرون على أقدامهم لا نواب زاحفون على بطونهم، كما أنه لا يوافق على أن ينضم أغلبية مجلس الشعب إلى حزب غير قانوني.

والواقع أن الرئيس السادات أنذر «مصطفى» 30 مرة، لكن الأخير لم يرتدع ومضى في طريقه، لأنه حسب قوله اختار طريق الحرية لأنه يؤمن أنه بذلك يخدم وطنه ويخدم السادات شخصيًا، كما يعتقد أن أعدى أعداء السادات هم من يلقون الطوب على كل مصباح مضيء.

ثم جاء مراسلو صحف العالم في القاهرة يطلبون من مصطفى أمين تصريحات ضد السادات، لكن مصطفى رفض، لأن السادات أخرجه من السجن إلى الحرية، وفتح باب العدالة وأجلس القانون فوق العرش، كما محار عار الهزيمة، فقال مصطفى: فغير معقول أن أجيء اليوم لأهاجم هذا الرجل لأنني اختلفت معه، لقد اختلفنا على مصلحته هو لا على مصلحتي.

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