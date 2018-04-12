القبض علي متهم بحيازة «خرطوش» بأسيوط

ألقي ضباط مباحث مركز شرطة منفلوط، القبض علي صاحب خلاطات خرسانية، وبحوزته فرد خرطوش محلي الصنع، وقطعة لمسلة حجرية فرعونية يشتبه في أثريتها.



كانت قد وردت معلومات إلي ضباط مباحث قسم شرطة منفلوط تفيد حيازة "ع. م.س " صاحب خلاطات خرسانية، لسلاح ناري في منزله.



وبتقنين الإجراءات استهدفت قوات المباحث منزل المتهم، وبتفتيشه تم العثور علي فرد خرطوش محلي الصنع، وطلقة من ذات العيار، وقطعة لمسلة حجرية فرعونية يشتبه في أثريتها.



وبمواجهته، أقر بحيازته للسلاح بقصد الدفاع، والقطعة الأثرية بقصد الاتجار، جاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

