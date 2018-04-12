القاهرة : الخميس 12 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:43 م

مطار القاهرة يستعد لاستقبال أولى الرحلات الروسية خلال دقائق
05:34 م

الجنايات تخلي سبيل متهمين في قضية «إرهاب»
01:24 ص

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف
11:16 م

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
حوادث
الخميس 12/أبريل/2018 - 10:10 ص

«الأشقر» يتفقد الخدمات المرورية على الطرق السريعة لتأمين الرحلات

اللواء عصمت الأشقر
اللواء عصمت الأشقر
dostor.org/2125733

شن اللواء عصمت الأشقر، مدير الإدارة العامة للمرور، جولة تفقدية على الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وشدد على تأمين رحلات المواطنين والطلاب من الأقاليم والقاهرة الكبرى.

ووجه الأشقر، بتكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة، والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.

وأشرف على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وشدد على عدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.

موضوعات متعلقة

مدير المرور يتفقد إجراءات تأمين الطرق

جولة تفقدية لمدير المرور على الطرق السريعة

مدير المرور يتفقد الطرق السريعة

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 17 ساعة

الجنايات تخلي سبيل متهمين في قضية «إرهاب»

منذ 3 أيام

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا

منذ 5 أيام

شاب يلقي نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة

منذ أقل من شهر

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»

منذ أقل من شهر

خطوات الحماية المدنية لتفادى وقوع الحرائق

منذ أقل من شهر

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر في مواجهات مع الشرطة بسوهاج

الآن

كل ما تريد معرفته عن موازنة البرامج والأداء

اليوم.. محاكمة حسن مالك فى قضية «الإضرار بالاقتصاد القومى»

بعيد ميلادها.. أهم المحطات فى حياة الفنانة إسعاد يونس

أمريكا: أيام التعامل الناعم مع روسيا انتهت

الأكثر قراءة

موسكو تعلن توقيت الضربة الأمريكية على سوريا

أين تهرب لو اندلعت الحرب العالمية الثالثة؟

الأمن يكشف لغز انتحار فتاة فيصل بسبب «الحوت الأزرق»

آخرهن «لبلبة».. نجمات أثرن الجدل بإطلالتهن الشبابية

ألبومات الصور

رئيس مدينة أبورديس يتفقد المجزر الآلى (صور)

حملة مكبرة للنظافة بحى توشكى فى طور سيناء

« بيومي» و«أبوشقة» يبحثان تشكيل ائتلاف جديد (صور)

«لايف تيم» تُحيي حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

الأكثر قراءة

موسكو تعلن توقيت الضربة الأمريكية على سوريا

أين تهرب لو اندلعت الحرب العالمية الثالثة؟

الأمن يكشف لغز انتحار فتاة فيصل بسبب «الحوت الأزرق»

آخرهن «لبلبة».. نجمات أثرن الجدل بإطلالتهن الشبابية

كشكول

المنتدى الدولي للطفولة المبكرة بجامعة عين شمس

5 مدارس ثانوية بالهرم تشارك بالعرض المسرحي "دون كيشوت "

مدير إدارة المطرية التعليمية يشارك في حفل ختام الأنشطة

ندوة كيفية إعداد بروتوكول البحث العلمى بتمريض عين شمس

إجتماع تحضير قبيل انطلاق مهرجان الشعوب بجامعة عين شمس

الأمصار

سقوط طائرة تدريب روسية

قوات القمع الخاصة تقتحم قسم 7 في سجن رامون الصحراوي

انخفاض الأسهم اليابانية مع توتر الأوضاع في الشرق الأوسط

سقوط 20 من عناصر مليشيات الحوثي إثر المواجهات مع الجيش اليمني

"طالبان" تسيطر على إقليم غزنة وتقتل حاكمها و12شرطي أفغاني

ads
منوعات

كيف تصف نفسك في 3 عبارات خلال مقابلات العمل؟

خلال 5 سنوات.. نسخة مميزة من «فيسبوك» باشتراك مالى

فى يومه العالمى.. من هو «يوري جاجارين» أول رائد يصل إلى الفضاء؟

ads
ولاد الكار

حمدى الكنيسى: أُشفق على الإعلاميين من ضوابط القيد فى ‏النقابة (حوار)

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك