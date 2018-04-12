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الخميس 12/أبريل/2018 - 10:09 ص

الجمعة.. أسامة الشيخ يكشف مستقبل الإعلام في «القاهرة 360»

المهندس أسامة الشيخ،
المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2125731

يحل المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، والخبير الأبرز فى صناعة الإعلام، ضيفًا على برنامج «القاهرة 360»، على قناة القاهرة والناس، في العاشرة مساء غد الجمعة.

يجيب الشيخ عن عدة تساؤلات مطروحة فى السوق الإعلامى، أهمها ما هو مستقبل الإعلام فى مصر، ولماذا تعانى المؤسسات الإعلامية من أزمات مالية، وكيف يحقق الإعلام رسالته المهنية، وهل نجحت الهيئة الوطنية للإعلام فى ضبط الأداء، كل هذا وأكثر يجيب عليها خلال البرنامج.

يذكر أن برنامح «القاهرة 360» يقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم والإعلامى أحمد سالم، في العاشرة مساء الجمعة من كل أسبوع.

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