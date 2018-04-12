القاهرة : الخميس 12 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:43 م

مطار القاهرة يستعد لاستقبال أولى الرحلات الروسية خلال دقائق
05:34 م

الجنايات تخلي سبيل متهمين في قضية «إرهاب»
01:24 ص

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف
11:16 م

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
مصر
الخميس 12/أبريل/2018 - 10:08 ص

«الإسكان»: مد مهلة الفائزين بوحدات «نزهة التجمع الثالث»

المهندسة نفيسة هاشم،
المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان
محمد إبراهيم
dostor.org/2125730

صرحت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، رئيس لجنة إدارة وتنمية حساب تمويل الإسكان الاقتصادي، بأنه تم مد المهلة الممنوحة للفائزين بالوحدات السكنية بمشروع "نزهة التجمع الثالث" بمنطقة المستقبل بمدينة القاهرة الجديدة، حتى 3062018، لاستكمال نسبة سداد مقدم الحجز 20 % بالإضافة إلى المصاريف المقررة

وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم أنه تم مد المهلة الممنوحة لاستكمال نسبة سداد مقدم الحجز، لتصبح 3 أشهر من موعد إجراء القرعة، والتى تمت فى 142018، بدلًا من شهرين طبقًا لما حددته كراسة الشروط، وذلك تيسيرًا على الفائزين بالوحدات، حيث إن المهلة التى حددتها كراسة الشروط سيتخللها حلول شهر رمضان المبارك.

موضوعات متعلقة

«الإسكان»: طرح كراسات حجز 540 وحدة سكنية بالقاهرة الجديدة.. الأحد المقبل

اليوم.. طرح كراسات الشروط لوحدات الإسكان بالتجمع الثالث

اليوم.. بدء سحب كراسات شروط حجز 540 وحدة بـ«نزهة التجمع الثالث»

«الإسكان»: زيادة الوحدات المطروحة بـ«المستقبل 3» فى القاهرة الجديدة

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 11 ساعة

مطار القاهرة يستعد لاستقبال أولى الرحلات الروسية خلال دقائق

منذ 3 أيام

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25

منذ 4 أيام

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب

منذ 4 أيام

نص البيان الثامن عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

منذ 5 أيام

«سيدات أعمال مصر»: أزمتنا فى الاستيراد حتى الدراجات والورود

منذ 5 أيام

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»

الآن

كل ما تريد معرفته عن موازنة البرامج والأداء

اليوم.. محاكمة حسن مالك فى قضية «الإضرار بالاقتصاد القومى»

بعيد ميلادها.. أهم المحطات فى حياة الفنانة إسعاد يونس

أمريكا: أيام التعامل الناعم مع روسيا انتهت

الأكثر قراءة

موسكو تعلن توقيت الضربة الأمريكية على سوريا

أين تهرب لو اندلعت الحرب العالمية الثالثة؟

الأمن يكشف لغز انتحار فتاة فيصل بسبب «الحوت الأزرق»

آخرهن «لبلبة».. نجمات أثرن الجدل بإطلالتهن الشبابية

ألبومات الصور

رئيس مدينة أبورديس يتفقد المجزر الآلى (صور)

حملة مكبرة للنظافة بحى توشكى فى طور سيناء

« بيومي» و«أبوشقة» يبحثان تشكيل ائتلاف جديد (صور)

«لايف تيم» تُحيي حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

الأكثر قراءة

موسكو تعلن توقيت الضربة الأمريكية على سوريا

أين تهرب لو اندلعت الحرب العالمية الثالثة؟

الأمن يكشف لغز انتحار فتاة فيصل بسبب «الحوت الأزرق»

آخرهن «لبلبة».. نجمات أثرن الجدل بإطلالتهن الشبابية

كشكول

المنتدى الدولي للطفولة المبكرة بجامعة عين شمس

5 مدارس ثانوية بالهرم تشارك بالعرض المسرحي "دون كيشوت "

مدير إدارة المطرية التعليمية يشارك في حفل ختام الأنشطة

ندوة كيفية إعداد بروتوكول البحث العلمى بتمريض عين شمس

إجتماع تحضير قبيل انطلاق مهرجان الشعوب بجامعة عين شمس

الأمصار

سقوط طائرة تدريب روسية

قوات القمع الخاصة تقتحم قسم 7 في سجن رامون الصحراوي

انخفاض الأسهم اليابانية مع توتر الأوضاع في الشرق الأوسط

سقوط 20 من عناصر مليشيات الحوثي إثر المواجهات مع الجيش اليمني

"طالبان" تسيطر على إقليم غزنة وتقتل حاكمها و12شرطي أفغاني

ads
منوعات

كيف تصف نفسك في 3 عبارات خلال مقابلات العمل؟

خلال 5 سنوات.. نسخة مميزة من «فيسبوك» باشتراك مالى

فى يومه العالمى.. من هو «يوري جاجارين» أول رائد يصل إلى الفضاء؟

ولاد الكار

حمدى الكنيسى: أُشفق على الإعلاميين من ضوابط القيد فى ‏النقابة (حوار)

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك