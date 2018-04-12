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الخميس 12/أبريل/2018 - 10:05 ص

«الشرقاوي»: توفير السلع الرمضانية الاستعداد للشهر الكريم

المهندس جمال الشرقاوى،
المهندس جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة
نرمين محمود الدهان
dostor.org/2125728

كشف المهندس جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة اجتمعت مع الغرف التجارية والصناعات الغذائية، وتم الاتفاق مع وزير التموين والتجارة الداخلية على التأكد من انتهاء كافة الترتيبات الخاصة بمعرض أهلا رمضان.

وقال إنه سيتم الاجتماع مع الشعب المختلفة من الألبان والزيوت، للاتفاق على أسعار حقيقية يلتزم بها الجميع حتى لا يتضرر المواطنين ويتم استغلالهم.

وأضاف الشرقاوي في تصريح خاص لـ"الدستور" انه تم توفير بعض السلع ذات الطبيعة الرمضانية مثل البلح وقمر الدين والكركديه والعرقسوس في فروعها في ظل الاستعداد لشهر رمضان الكريم.

وأشار إلى أنه سيتم أيضا توفير ياميش رمضان بجانب السلع التموينية بالمحافظات.

وأوضح أن وزير التموين وجه بتكثيف طرح السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خاصة خلال شهر رمضان، وكذلك فى معارض أهلا رمضان بالمحافظات.

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