توقعات بتأثر أداء البورصة اليوم بالصراع الأمريكي الروسي

توقع الدكتور فؤاد أمين، خبير أسواق المال، تحركات عرضية لمؤشرات البورصة خلال تعاملات اليوم الخميس، آخر تداولات الأسبوع، نتيجة حالة الترقب لما ستسفر عنه نتائج الصراع الروسي الأمريكى حول سوريا وتبادل التهديدات بين القوتين.



وقال "أمين" لـ"الدستور" إن المفاوضات الدائرة حول الأزمة الحالية قد تنتهى إلى حلول أكثر توافقية من الحروب نظرا لتدخل العديد من الدول وهو ما سيعمل على تهدئة الأجواء تباعا، مشيرا إلى أن أسواق المال هى الأكثر تأثرا بتلك الأحداث وهو ما بدا على تعاملات الأسواق الأمريكية والأوربية مساء أمس والتى اتجهت جميعا نحو الهبوط، موضحا أن البورصة المصرية ليس بمعزل عن تلك الأحداث وقد تتأثر بشكل مباشر.



وحول مناطق الدعم والمقاومة للمؤشرات، قال خبير أسواق المال إن المؤشر الرئيسي لديه مستهدف عند الـ19100 نقطة لكن قد يتعرض قبلها لعمليات جنى أرباح تهبط به إلى مستوى الـ17400 نقطة على المديين القصير ومتوسط الأجل، لافتا إلى أن المؤشر الثانوى "EGX70" يواجه دعما قويا عند مستوى الـ860 نقطة والتى قد يرتد من عندها لأعلى.