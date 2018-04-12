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الخميس 12/أبريل/2018 - 09:59 ص

21 أبريل.. المطران جوزيف جبارة رئيسًا لإيبارشية الروم الأرثوذكس

المطران جوزيف جبارة
المطران جوزيف جبارة
ماريان رسمي
dostor.org/2125724

دعت إيبارشية بترا، وفيلادلفيا وسائر شرق الأردن للروم الملكيين الكاثوليك، كهنة وشمامسة وراهبات وكل المؤمنين، للمشاركة في قداس تولية كير جوزيف جبارة، رئيسًا لإيبارشية الروم الأرثوذكس، يوم السبت 21 أبريل الجاري، في كاتدرائية القديس جاورجيوس للروم الملكيين الكاثوليك، عمان، أم السماق.

وكانت السفارة البابوية في الأردن، أعلنت في فبراير الماضي، بأن البابا فرنسيس، وافق على الطلب الذي قدمه سينودس أساقفة بطريركية الروم الملكيين، بخصوص انتقال المطران جوزيف جبارة من إيبارشية «سيدة الفردوس» في سان باولو وعموم البرازيل، إلى إيبارشية بترا وفيلادلفيا في الأردن، وبالتالي رفعه إلى رتبة رئيس أساقفة.

21 أبريل.. المطران جوزيف جبارة رئيسًا لإيبارشية الروم الأرثوذكس
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