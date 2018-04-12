21 أبريل.. المطران جوزيف جبارة رئيسًا لإيبارشية الروم الأرثوذكس

دعت إيبارشية بترا، وفيلادلفيا وسائر شرق الأردن للروم الملكيين الكاثوليك، كهنة وشمامسة وراهبات وكل المؤمنين، للمشاركة في قداس تولية كير جوزيف جبارة، رئيسًا لإيبارشية الروم الأرثوذكس، يوم السبت 21 أبريل الجاري، في كاتدرائية القديس جاورجيوس للروم الملكيين الكاثوليك، عمان، أم السماق.



وكانت السفارة البابوية في الأردن، أعلنت في فبراير الماضي، بأن البابا فرنسيس، وافق على الطلب الذي قدمه سينودس أساقفة بطريركية الروم الملكيين، بخصوص انتقال المطران جوزيف جبارة من إيبارشية «سيدة الفردوس» في سان باولو وعموم البرازيل، إلى إيبارشية بترا وفيلادلفيا في الأردن، وبالتالي رفعه إلى رتبة رئيس أساقفة.



