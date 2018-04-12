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الخميس 12/أبريل/2018 - 09:59 ص

القبض على شخصين سرقا «توك توك» من صاحبه بأسيوط

القبض على شخصين سرقا
أسيوط : محمد أبو شادي
dostor.org/2125723

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة منفلوط، من القبض علي فلاح كون تشكيل عصابي لسركة التوك توك بأسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغ من "أ.ي.س"، بأنه أثناء عمله على "التوك توك" ماركة بجاج أسود اللون الخاص به بالبندر، استوقفه شخصان لا يعلمهما وطلبا منه توصيلهما إلي قرية بني مجد دائرة المركز، وحال وصولهم إلى مدخل القرية على الطريق الزراعي طلبا منه التوقف واستولا من على "التوك توك" خاصته وكذا متعلقاته الموجودة به عبارة عن هاتف ماركة سامسونج أسود اللون، وفرا هاربين.

وأمر اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، بتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع فرع الأمن العام، يضم ضباط فرع البحث بالشمال، ووحدة مباحث مركزي القوصية ومنفلوط، لضبط مرتكبي الحادث، نظرًا لما شكلته من خطورة إجرامية.

وأعدت خطة بحث وبتنشيط وتجنيد المصادر السرية، للعمل على تحديد مكان المتهمين، أسفرت الخطة عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم "س.ع.س"، عامل، سبق اتهامه في القضية جنايات قسم الأزبكية لسنة 2015 "سلاح"، و"ط.ع.ط"، مزارع، "ا.ر.م"، مزارع مقيمين عرب التتالية دائرة مركز القوصية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول وبحوزته الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك والمتهمان الهاربان بأن قاما المتهمان الثاني والثالث باستدراج المجني عليه بالتوك توك خاصته وبالقرب من قرية بني مجد بمركز منفلوط،اعترض المتهم الأول طريق التوك توك بدراجة بخارية قيادته والاستيلاء على التوك توك بالاشتراك معهما وفروا هاربين وقاموا ببيعه لـ "ع.ط.م"، عامل، وتم ضبطه وبحوزته "التوك توك" المشار إليه.

وباستدعاء المبلغ تعرف على المتهم الأول والتوك توك والهاتف المحمول الخاص به، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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