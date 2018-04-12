شلل مرورى بشارع فيصل بسبب تعطل سيارة
شهد شارع فيصل كثافات مرورية بسبب تعطل سيارة نقل في بداية كوبري فيصل للقادم إلى ميدان الجيزة.
وعلى الفور قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بنشر رجال المرور لتسيير حركة السيارات.
شهد شارع فيصل كثافات مرورية بسبب تعطل سيارة نقل في بداية كوبري فيصل للقادم إلى ميدان الجيزة.
وعلى الفور قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بنشر رجال المرور لتسيير حركة السيارات.
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