القاهرة : الخميس 12 أبريل 2018
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الخميس 12/أبريل/2018 - 08:55 ص

شلل مرورى بشارع فيصل بسبب تعطل سيارة

شلل مرورى بشارع فيصل
dostor.org/2125684

شهد شارع فيصل كثافات مرورية بسبب تعطل سيارة نقل في بداية كوبري فيصل للقادم إلى ميدان الجيزة.

وعلى الفور قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بنشر رجال المرور لتسيير حركة السيارات.

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