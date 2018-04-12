«الإضرار بالاقتصاد.. وقتل عفروتو» أبرز محاكمات اليوم

محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك وآخرين في "الإضرار بالاقتصاد القومي"



تنظر محكمة جنايات القاهرة، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، و23 آخرين، في قضية اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومي وتمويل الإرهاب.

وكان أمر الإحالة نسب للمتهمين أنهم في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

كما اتهمت النيابة المتهمين جميعًا ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام بالبند الأول بالأموال مع علمهم بما تدعو إليه من أغراض وبوسائلها في تحقيق ذلك.





محاكمة معاون مباحث وأمين شرطة قسم المقطم لاتهامهما بقتل "عفروتو"



تنظر الدائرة 14 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، محاكمة ضابط وأمين شرطة بقسم المقطم المتهمين في قضية مقتل عفروتو.



وتمت إحالة معاون مباحث قسم المقطم وأمين شرطة بالقسم إلى محكمة الجنايات في واقعة مقتل محمد عبد الحكيم وشهرته "محمد عفروتو" داخل قسم شرطة المقطم.

وأحالت النيابة المتهمين بتهمة ضرب أفضى إلى موت "عفروتو" واحتجازه دون وجه حق.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات القتل العمد والاحتجاز دون وجه حق في الأحوال غير القانونية، والقبض المقترن بالتعذيب الجسدي للمجني عليه.

وأثبت تقرير الطب الشرعي الذى تسلمته النيابة أن سبب الوفاة انفجار في الطحال وتهتك ونزيف داخلي وكسر في الضلع السابع من جهة اليسار للقفص الصدري.





محاكمة المتهمين بسرقة فيلا بالقاهرة الجديدة



تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة 3 متهمين بسرقة فيلا بالإكراه في القاهرة الجديدة.

وأسندت النيابة للمتهمين "سيد.أ" سائق، و" محمود.م" قهوجي، و"نادر.ج" قهوجي، تهمة سرقة محتويات وممتلكات الفيلا المملوكة للمجني عليهما محمد سمير كمال، وناصر السيد، بالإكراه بأن تسلقوا مبناها وأشهروا الأسلحة البيضاء في وجه المتواجدين داخلها وسرقة محتوياتها بالكامل.