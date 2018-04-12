البابا تواضروس: مستقبل مدارس الأحد مشرق ومتين

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن مستقبل مدارس الأحد مشرق لأنه قائم على أساس قوى، ومتين وعمره 100 عام.



وأضاف البابا تواضروس، في حلقته الأحدث من برنامج «صوت حبيبي» الذي يطلقه المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه أصبح هناك تقاليد راسخة فى تاريخ مدارس الأحد من خلال التراتيل واستخدام الموسيقى، والوسيلة التعليمية التى كانت فى العصور القديمة ورقية، وأصبحت الآن ديجيتال، مشيرًا إلى أن هذا التقدم يزيد يوما بعد يوم.

