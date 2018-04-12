28 أبريل.. عرض «كتاب الحرية» بمركز جسور

يعرض مركز جسور الثقافي فى الزمالك٬ الفيلم الأمريكي «Freedom Writers» أو «كتاب الحرية»٬ للمخرج ريتشارد لاجرافينيز٬ وذلك في تمام السادسة من مساء٬ السبت الموافق 28 أبريل الجاري.



يشار إلى أن الفيلم مقتبس عن قصة حقيقية مأخوذة من رواية للكاتبة إيرين جرويل، التي كتبت عن تجربتها الشّخصية عند امتهان التدريس في إحدى المدارس الأمريكية في لوس أنجلوس، إيرين التي قُدِّر لها أن تكون في وسط مليءٍ بالتخلطات العرقّية ونزاعات، فكل تلميذ كانت له قصته المؤلمة إثر هذا الصراع العرقي وحادثة مأساوية.

