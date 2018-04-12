صدور رائعة جوزيه ساراماجو «الكهف» عن منشورات الجمل

صدرت حديثا عن منشورات الجمل٬ النسخة العربية لرواية٬ أديب البرتغال الأشهر: جوزيه ساراماجو بعنوان «الكهف» من ترجمة صالح علماني.



ومن الرواية نقرأ: «الرجل الذي يقود الشاحنة الصغيرة المغلقة يدعى سيبريانو ألجور، مهنته صانع خزف، وله من العمر أربع وستون سنة، مع إن مظهره يوحي للوهلة الأولى بأنه أصغر سنًا. والرجل الجالس إلى جواره هو صهره، ويدعى مرسيال غاتشو، لم يبلغ الصلاصين يعد. ومع ذلك، فإن ملامح وجهه لا تسمح لأحد بأن يقدّر أن له من العمر كل تلك السنوات. وتلتصق باسم كل منهما، مثلما لاحظنا، كنية غريبة، يجهلان أصلها ومعناها وسببها».