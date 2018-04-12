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الخميس 12/أبريل/2018 - 07:36 ص

انتحار سائق «توك توك» لمروره بضائقة مالية فى المنوفية

انتحار سائق «توك
المنوفية - احمد عنانى
dostor.org/2125668

لقي سائق "توك توك" مصرعه إثر تناول قرص لحفظ الغلال في مدينة السادات بالمنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارًا من مستشفى منوف العام، باستقباله "أ ج م" 17 سنة، سائق توك توك، "جثة هامدة" ادعاء تناول مادة سامة.

بالانتقال والفحص وسؤال شقيقته "ص. ج. م"، 30 سنة، ربة منزل، قررت بتناول شقيقها قرص لحفظ الغلال، لسوء حالته النفسية لمروره بضائقة مالية، ولم تتهم أحدا، ونفت الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن الوفاة نتيجة تناول مادة سامة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2729 إداري مركز السادات لسنة 2018م، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.

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