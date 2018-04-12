صدور رواية «قصر الدم وقضايا أخرى»

صدرت حديثًا عن الدار العربية للعلوم ناشرون٬ رواية "قصر الدم وقضايا أخرى" من تأليف فراس عوض الله.



وفي هذه الرواية سيتابع القراء جريمة مروعة أخرى أو مجزرة حصلت في «قصر نورمان الجبلي» سترويها سالي نورمان للتحري "هيرشار" بعد خمس عشرة سنة من وقوعها، الجريمة التي وقعت خلال حفل أقامه والداها في قصر العائلة، وكانا من ضمن الضحايا مع مسؤولين بارزين مع زوجاتهم وعدد من المدعوين.



وفي الوقائع؛ أنه وخلال ساعات قليلة على بدء الحفل حتى قرع جرس القصر رجلين ادعيا أنهما تائهان في تلك الليلة الممطرة ويبحثان عن مأوى، إلاَّ أنهما في حقيقة الأمر كانا قاتلين محترفين!.

