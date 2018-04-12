«أسطورة سو» رواية الأطفال والناشئة لنشر ثقافة التسامح

صدرت مؤخرا النسخة العربية من رواية «أسطورة سو» من تأليف الكاتب البرازيلي٬ تياجودي ميلو أندريد، ورسوم كلوديا كفوري، وذلك ضمن قصص الأطفال والناشئة٬ والتي تصدرها ثقافة للنشر والتوزيع.



«أسطورة سو» قصة من الثقافة البرازيلية٬ في سبعة فصول مشوقة للأولاد بهدف تعريفهم بأهمية العلم وما تحتويه الكتب من معلومات لمعرفة ماذا يوجد في هذا الكون الواسع ببحاره وأنهاره وجباله وحكامه وناسه، إضافة إلى الحثّ على التفكير وإعمال العقل، والحرية في التفكير، وعدم فرض وجهة نظرنا على الآخرين، ونشر ثقافة السلام والمحبة والتسامح بين الناس أجمعين.