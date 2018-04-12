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الخميس 12/أبريل/2018 - 07:25 ص

«الدفاع الروسية»: الأسد يسيطر على دوما والغوطة الشرقية بالكامل

بشار الأسد
بشار الأسد
أشرف سالم
dostor.org/2125664

أفادت صحيفة «الشرق الأوسط» فى نبأ عاجل، صباح اليوم الخميس، بأن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن نظام الأسد يسيطر على دوما والغوطة الشرقية بالكامل.

وسنوافيكم بالتفاصيل..

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