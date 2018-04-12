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الثقافة
الخميس 12/أبريل/2018 - 07:23 ص

16 أبريل.. ورشة فى الثقافة البصرية بمركز «أضف»

ورشة فى الثقافة البصرية
ورشة فى الثقافة البصرية بمركز «أضف»
نضال ممدوح
dostor.org/2125663

تحت عنوان "عالم صور: ورشة في الثقافة البصرية"٬ ينظم مركز دكة أضف بالمقطم٬ ورشة في الثقافة البصرية٬ وذلك خلال الفترة من الإثنين 16 أبريل وحتى الخميس 10 مايو.

والورشة مفتوحة لكل المهتمين بالصورة٬ سواء بشكل شخصي أو أكاديمي أو من خلال الممارسة العملية في مجالات الصحافة والإعلام والسينما والفنون الجميلة والتطبيقية، حيث تتيح الورشة مساحة للتعرف على السياقات التاريخية والسياسية والفكرية التي تؤثر في قراراتنا عندما نرسم شيئًا ما أو نمسك بالكاميرا أو نستخدم الفلاتر وغيرها من القرارات التي نتخذها في حياتنا المهنية والشخصية.

ويقدم الورشة محمد شوقي حسن، صانع أفلام يعيش ويعمل في مصر، ودرس الفلسفة والإخراج والدراسات السينمائية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأكاديمية فنون وتكنولوجيا السينما وكلية الفنون بجامعة كولومبيا.

وتتضمن أفلامه "بلغني أيها الملك السعيد" ٢٠١١، وفي "مثل هذا اليوم" ٢٠١٢ و"على صعيد آخر" ٢٠١٥، الذي عرض في مهرجان برلين السينمائي الدولي، وتم ضمه للمجموعة الدائمة لمتحف الفن الحديث بنيويورك.

وحصل "شوقي" على منحة فولبرايت للفنون الجميلة والتطبيقية، كما عمل مديرًا لبرامج الأفلام في "آرتي إيست" ومديرًا لشبكة الشاشات العربية البديلة "ناس" من 2011 إلى 2016، وهو الآن زميل في قسم العلوم الإنسانية والاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وزميل زائر بمعهد القاهرة للدراسات الحرة في العلوم والفنون "CILAS".

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