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الخميس 12/أبريل/2018 - 07:17 ص

رونالدو ومارادونا فى الملتقى الدولى الخامس للكاريكاتير

رونالدو ومارادونا
رونالدو ومارادونا فى الملتقى الدولى الخامس للكاريكاتير
نضال ممدوح
dostor.org/2125662

يعرض الملتقى الدولي الخامس للكاريكاتير مجموعة كبيرة من البورتريهات الكاريكاتيرية لنجوم كرة القدم، ومشاهير الرياضة في مصر والعالم، من بينها حارس المرمى الإيطالي جانلويجي بوفون، ولاعب كرة القدم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، ولاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والملاكم الأمريكي مايك تايسون، والكابتن حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، والسباحة المصرية فريدة عثمان، وهيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطنى.

وينطلق الملتقى في السابعة من مساء يوم الأحد 15 أبريل 2018، بقصر الفنون، بدار الأوبرا ويفتتحه الدكتورخالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والدكتور هشام مراد رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، والفنان جمعة فرحات رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير.

وقال الفنان فوزي مرسي قوميسير عام الملتقى، إن لجنة اختيار الأعمال بعضوية كل من: «عماد جمعة، الفنان فاروق موسى، محمد إبراهيم توفيق، الفنان هاني شمس، سمير عبد الغني، اختارت نحو 650 عملا فنيا، لنحو 350 فنانا، من 68 دولة عربية وأجنبية».

ويكرم الملتقى هذا العام الفنان محمد عفت، والفنان شريف عليش، والفنان حسن الفداوي، والفنان ياسر جعيصة.

ويشار إلى أن الملتقي هذا العام إهداءً لروح الفنان الكبير صاروخان، وتم اختيار بلجيكا ضيف شرف الملتقى الدولي الخامس.

رونالدو ومارادونا فى الملتقى الدولى الخامس للكاريكاتير
رونالدو ومارادونا فى الملتقى الدولى الخامس للكاريكاتير
رونالدو ومارادونا فى الملتقى الدولى الخامس للكاريكاتير
رونالدو ومارادونا فى الملتقى الدولى الخامس للكاريكاتير
رونالدو ومارادونا فى الملتقى الدولى الخامس للكاريكاتير
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