الليلة.. ريستال بصالون المقامات فى «بشتاك»

يستضيف صالون المقامات الذي يقيمه «بيت الغناء العربي» بقصر الأمير بشتاك- بشارع المعز- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية٬ في الثامنة من مساء، اليوم الخميس٬ الدكتورة ماجدة عبد السميع، أستاذ الغناء بالمعهد العالي للموسيقي العربية.



ويقام الصالون بالاشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية، يصاحبه ريستال بقيادة دكتورة أمل إبراهيم أستاذ الموسيقة العربية – كلية التربية النوعية، بمشاركة فرقتها الموسيقية حيث تقدم باقة من الأغنيات منهم «دارت الأيام، بعيد عنك، أنت عمري، ليالينا، جانا الهوا، بتسأل ليه عليا».



