القاهرة : الخميس 12 أبريل 2018
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الخميس 12/أبريل/2018 - 06:54 ص

18 أبريل.. افتتاح معرض «الصيد.. النوبة والفروسية» لـ مصطفى الرزاز

معرض «الصيد.. النوبة
معرض «الصيد.. النوبة والفروسية»
نضال ممدوح
dostor.org/2125657

يفتتح في تمام السابعة من مساء الأربعاء٬ الموافق ١٨ أبريل الجاري٬ معرض الفنان التشكيلي مصطفي الرزاز٬ بعنوان «الصيد.. النوبة والفروسية» بجاليري بيكاسو فى الزمالك.

وعن المعرض يقول الرزاز: «الصيد، النوبة وركوب الخيل: ثلاثة مواضيع سادت رؤيتي البصرية منذ بداية الستينيات وحفزتني على تكرار الزيارات الميدانية المتكررة وإجراء الحوارات والتسجيلات لكتابة وقراءة والبحث عن تطلعات وحوارات أحوال الناس. أصبح إيقاعهم جزءًا مني، مما جعلني أرى في بعض الأحيان العالم من خلال عيونهم. تتخطى هذه المصادر الملهمة في تجربتي الفنية المتتالية لتعيش بين العالم الملموس والخيال الأسطوري. هذا المعرض هو أحد هذه المظاهر».

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