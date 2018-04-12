بعد انفصاله عن أنجلينا جولى.. هل يواعد براد بيت أستاذة جامعية؟

موجة جديدة من الشائعات يواجهها النجم العالمي براد بيت، حول مواعدته أستاذة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا تدعى نيري أوكسمن.



وأكدت المصادر المقربة من نجم هوليود براد بيت للصحف العالمية، أنه بعد انفصاله عن النجمة أنجلينا جولي، أصبح يتردد كثيرًا على المبنى الذي تعيش به حبيبته الجديدة، وشوهد أكثر من مرة معها بأماكن عامة وفي أحد المطاعم المفضلة لـ"بيت".



وأضافت المصادر، أن براد بيت رجل معشوق من النساء ويعرف جيدًا كيفية التعامل مع صديقاته السيدات، مشيرة إلى أن قصة حبه مع الأستاذة الجامعية بدأت منذ أعوام ولكنه جعلها بعيدًا عن أعين المتطفلين.