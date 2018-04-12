مايا نصرى تستعد لطرح أغانى ألبومها الجديد

تستعد الفنانة اللبنانية مايا نصري، لطرح أغاني ألبومها الغنائي الجديد "كمل لوحدك" خلال الأيام المقبلة.



وقالت مايا نصري في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنها أعلنت منذ سنة عن صدور ألبوم يحمل عنوان " كمل لوحدك" يتضمن 8 أغاني، منهم 7 أغنيات باللهجة المصرية وواحدة باللهجة اللبنانية، وتم طرح أغنية " محدش حكالك" إحدى أغنيات الألبوم بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الحب العالمي، وسعيدة بردود الأفعال بشأنها.



ويعرض لـ"نصري" حاليًا فيلم "قسطي بيوجعني" مع النجوم هاني رمزي وبيومي فواد، مصطفى أبوسريع، وإنتاج هاني وليم، وإخراج إيهاب لمعي.